Под Саратовом потерпел крушение вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 потерпел катастрофу в Саратовской области, сообщает РИА Новости. По данным агентства, речь идет о машине Минобороны.

В свою очередь ТАСС сообщает, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте ЧП работают представители военного ведомства.

«Интерфакс» уточняет, что вертолет совершил жесткую посадку вскоре после взлета с аэродрома. После удара об землю Ми-8 загорелся.

