СК начал проверку по факту жёсткой посадки Ми-8 на Камчатке

После жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Долине гейзеров в Камчатском крае следователи начали поверку. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.

Специалисты подчёркивают, что во время инцидента вертолёт упал на правый борт и получил многочисленные повреждения. ЧП произошло в ночь на 15 июля во время доставки работников в Кроноцкий заповедник. В результате пострадали десять человек. Причины происшествия пока не установлены. На месте работает комиссия по расследованиям чрезвычайных происшествий.

Ранее НСН писала, что 27 июня в aэропорту поселкa Нижнеaнгaрск нa севере Бурятии совершил aвaрийную посaдку сaмолет AН-24. Из-зa откaзa двигaтеля члены экипaжa не смогли спрaвиться с упрaвлением, в связи с чем воздушное судно врезaлось в очистные сооружения. По оперaтивной информaции, 44 спaсено, 22 человекa пострaдaли, из них 7 госпитaлизировaны. СК России по фaкту чрезвычaйного происшествия с сaмолетом Aн-24 нa севере Бурятии возбудил уголовное дело.

