Портал Госуслуг оказался под рекордной по мощности кибератакой
Портал Государственных слуг оказался под рекордной по мощности кибернетической атакой, информирует министерство связи и массовых коммуникаций. По данным ведомства, сегодня на ресурс поступало свыше 680 гигабит запросов в секунду.
Ранее пользователи сообщили о сбое на портале в четверг, 11 ноября В Минцифры утверждают, что проблемы со входом отмечались около 20 минут. Сейчас работоспособность ресурса восстановлена.
Технические специалисты разбираются с причинами возникших проблем. Источник DDoS-атаки не определён.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 759 / сут.
Умерли
40 759+2 701 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 156 / сут.
- В Эстонии призвали читать Достоевского
- «Маски и Face Pay»: Собянин призвал москвичей к бесконтактной оплате проезда
- Киев обосновал причисление Галкина к лицам, угрожающим нацбезопасности Украины
- Уголовное дело завели в Москве из-за угроз «микрофинансистов» журналисту «России 24»
- Песков: Полная отмена QR-кодов возможна только после окончания пандемии
- В Совфеде поддержали предложение ввести обязательные QR-коды в транспорте
- «Много мутных пунктов»: Автоэксперт пожаловался на непонятность новых правил дорожного движения
- В Кремле обеспокоены поведением США в Черном море
- Лукашенко заявил о возможном прекращении поставок российского газа в Европу
- Портал Госуслуг оказался под рекордной по мощности кибератакой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru