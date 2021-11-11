Портал Госуслуг оказался под рекордной по мощности кибератакой

Портал Государственных слуг оказался под рекордной по мощности кибернетической атакой, информирует министерство связи и массовых коммуникаций. По данным ведомства, сегодня на ресурс поступало свыше 680 гигабит запросов в секунду.

Ранее пользователи сообщили о сбое на портале в четверг, 11 ноября В Минцифры утверждают, что проблемы со входом отмечались около 20 минут. Сейчас работоспособность ресурса восстановлена.

Технические специалисты разбираются с причинами возникших проблем. Источник DDoS-атаки не определён.

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