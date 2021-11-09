СМИ: хакеры атаковали Mediamarkt

По данным телеканала, магазины сети открыты, однако из-за кибератаки стали недоступны системы возврата товаров, а также выдачи онлайн-заказов. За их разблокировку хакеры требуют $50 млн.

В самой компании Mediamarkt данную информацию пока не комментируют.

Ранее власти США обвинили в киберпреступлениях гражданина России Евгения Полянина, сообщает RT.