СМИ: хакеры атаковали Mediamarkt

Сеть магазинов электроники Mediamarkt в Европе подверглась атаке хакеров, входящих в преступную группировку Hive, которые требуют выкуп за разблокировку доступа к системам, сообщает телеканал RTL.

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По данным телеканала, магазины сети открыты, однако из-за кибератаки стали недоступны системы возврата товаров, а также выдачи онлайн-заказов. За их разблокировку хакеры требуют $50 млн.

В самой компании Mediamarkt данную информацию пока не комментируют.

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