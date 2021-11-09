СМИ: хакеры атаковали Mediamarkt
Сеть магазинов электроники Mediamarkt в Европе подверглась атаке хакеров, входящих в преступную группировку Hive, которые требуют выкуп за разблокировку доступа к системам, сообщает телеканал RTL.
По данным телеканала, магазины сети открыты, однако из-за кибератаки стали недоступны системы возврата товаров, а также выдачи онлайн-заказов. За их разблокировку хакеры требуют $50 млн.
В самой компании Mediamarkt данную информацию пока не комментируют.
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