Крупный природный пожар в Ростовской области потушен
Пожарные полностью ликвидировали крупный природный пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади в 331 гектар.
«В 14.30 пожар в Ростовской области полностью ликвидирован», - сказал собеседник агентства.
В ведомстве также уточнили, что к тушению привлекались 537 человек и 122 единицы техники, в том числе самолеты и вертолеты.
В региональном управлении СК России ранее сообщили, что после пожара в Усть-Донецком районе заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ – «Халатность».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+33 106 / сут.
Умерли
383 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+22 680 / сут.
- Москва предлагает Лондону не создавать риски в Арктике
- В Доме правительства вернули масочный режим
- Автоматизированная система анализа запрещенного контента «Окулус» заработает в декабре
- СМИ: вице-адмирал Виктор Соколов стал новым командующим Черноморским флотом РФ
- Президент и главный тренер московского «Торпедо» покинули команду
- СМИ: Зеленский желает сместить Залужного с поста главнокомандующего ВСУ
- Масочный режим вернули семь регионов России
- Путин призвал не поднимать цены на спиртное
- В офисе Зеленского осудили украинцев за ненависть к россиянам
- Гинеколог назвал самое опасное время для беременных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru