Крупный природный пожар в Ростовской области потушен

Пожарные полностью ликвидировали крупный природный пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади в 331 гектар.

«В 14.30 пожар в Ростовской области полностью ликвидирован», - сказал собеседник агентства.

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В ведомстве также уточнили, что к тушению привлекались 537 человек и 122 единицы техники, в том числе самолеты и вертолеты.

В региональном управлении СК России ранее сообщили, что после пожара в Усть-Донецком районе заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ – «Халатность».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуЛесные Пожары
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