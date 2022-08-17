Крупный природный пожар в Ростовской области потушен

В ведомстве также уточнили, что к тушению привлекались 537 человек и 122 единицы техники, в том числе самолеты и вертолеты.

В региональном управлении СК России ранее сообщили, что после пожара в Усть-Донецком районе заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ – «Халатность».

