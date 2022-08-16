Уголовное дело завели после сильного пожара в Ростовской области
Уголовное дело завели после крупного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области. Как сообщили в региональном управлении СК России, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ – «Халатность».
Следственными органам предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего накануне на территории Нижнекудрюченского и Верхнекундрюченского сельских поселений пожара. Как говорится в сообщении, в настоящее время проводится осмотр места происшествия, следователи устанавливают собственников пострадавших в результате пожара строений и причиненный им ущерб.
Утром 15 августа на территории Усть-Донецкого лесничества загорелась сухая трава. К вечеру площадь пожара составляла 30 гектаров, а через сутки превысила 250 гектаров. По данным местной администрации, в станице Верхнекундрюченская огонь уничтожил семь домов, более 50 человек обратились за медицинской помощью. Как сообщает РИА Новости, в районе введен режим ЧС.
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