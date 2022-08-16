Уголовное дело завели после сильного пожара в Ростовской области

Уголовное дело завели после крупного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области. Как сообщили в региональном управлении СК России, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ – «Халатность».

Следственными органам предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего накануне на территории Нижнекудрюченского и Верхнекундрюченского сельских поселений пожара. Как говорится в сообщении, в настоящее время проводится осмотр места происшествия, следователи устанавливают собственников пострадавших в результате пожара строений и причиненный им ущерб.