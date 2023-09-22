Крючков: В Бахчисарае горит трава из-за обломков сбитой ракеты
22 сентября 202314:15
Близ города Бахчисарай в Крыму горит трава после падения обломков сбитой ракеты. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Бахчисарай. Вброс и фейк. Горит трава за городом от обломков сбитой ракеты», - написал Крючков.
Так он прокомментировал сообщения в украинских СМИ о «ракетном ударе» по крымскому городу.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что украинская армия нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пресс-конференция Байдена и Зеленского завершилась скандалом
- Нагельсман возглавил сборную Германии по футболу
- Бритни Спирс запретили общаться с журналистами
- Посол Палестины заявил о подготовке визита Аббаса в Москву
- Развожаев: Гражданская инфраструктура после атаки на штаб ЧФ не пострадала
- Путин обсудил с членами Совбеза отношения с ближайшими соседями
- Аксенов: Над Крымом сбили крылатые ракеты
- ЕС предоставил Украине новый транш в 1,5 млрд евро
- Развожаев заявил об отмене ракетной тревоги в Крыму
- Крючков: В Бахчисарае горит трава из-за обломков сбитой ракеты
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru