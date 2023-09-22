Крючков: В Бахчисарае горит трава из-за обломков сбитой ракеты

Близ города Бахчисарай в Крыму горит трава после падения обломков сбитой ракеты. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Развожаев заявил о возможности повторной атаки на Севастополь
«Бахчисарай. Вброс и фейк. Горит трава за городом от обломков сбитой ракеты», - написал Крючков.

Так он прокомментировал сообщения в украинских СМИ о «ракетном ударе» по крымскому городу.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что украинская армия нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры