Кровля обрушилась в одной из-школ Подмосковья

Крыша актового зала обрушилась в одной из школ Пушкинского городского округа Московской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

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По данным ведомства, инцидент произошёл в посёлке Ашукино, площадь обрушения составила 700 квадратных метров. В момент происшествия детей в школе не было.

Областная прокуратура в своём Telegram-канале объявила, что по факту обрушения начата проверка.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбрушениеМосковская ОбластьШкола
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