Кровля обрушилась в одной из-школ Подмосковья
Крыша актового зала обрушилась в одной из школ Пушкинского городского округа Московской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошёл в посёлке Ашукино, площадь обрушения составила 700 квадратных метров. В момент происшествия детей в школе не было.
Областная прокуратура в своём Telegram-канале объявила, что по факту обрушения начата проверка.
Ранее в Тюмени из-за пожара на крыше десятиэтажного жилого дома были эвакуированы более 50 человек.
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