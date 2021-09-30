Крыша жилого дома загорелась в Тюмени

Более 50 человек были эвакуированы из-за пожара на крыше десятиэтажного жилого дома в Тюмени, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В сообщении говорится, что загорелась кровля многоэтажки на улице Народной, 10, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь охватил площадь 100 квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что к тушению пожара были привлечены 46 человек и 20 единиц техники, в настоящее время открытое горение ликвидировано.

Информации о пострадавших и погибших пока нет.

В Целинном районе Курганской области на территории фермерского хозяйства сгорел сторожевой дом, погибли двое рабочих, сообщает Ura.ru.

