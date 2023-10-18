«Кровавый Карфаген»: Востоковед предрекла ликвидацию государства Израиль

Ранее стало известно, что 800 человек погибли при ударе по баптистской больнице в секторе Газа вечером 17 октября. Власти Палестины и ХАМАС обвинили в ударе военных Израиля, те в свою очередь связали случившееся с неудачным пуском ракеты со стороны палестинского «Исламского джихада». Ситуация усилила политическую напряженность, мусульмане по всему миру вышли на многотысячные акции протеста. Геворгян заявила, что все происходящее вписывается в сценарий, развернутый ХАМАС.

«Этот сценарий - кровавый спектакль, но он уже запущен. В него вписано все, что будет происходить в контексте такой драматургии. Это будет лишь усиливать драматичность и трагичность обстоятельств. Никаких изменений не будет, запущен очень серьезный процесс, и он не будет одномоментным. Полагаю, что на каком-то этапе государство Израиль будет ликвидировано. Не имеет значения, кто прав, кто виноват и кого жальче. Это тот Карфаген, который хотели бы разрушить очень многие и на Востоке, и на Западе. Еще Киссинджер говорил, что Израиля не будет, что он не нужен», — сказала Геворгян.

Удар по больнице осудили генсек ООН Антониу Гутерриш, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а Иран поднял черный флаг «мести» над мавзолеем имама Резы в Мешхеде. Собеседница НСН предрекла вступление в конфликт ливанской группировки «Хезболла» из-за ударов по ливанской территории, однако усомнилась, что к нему присоединится Иран.

«Странно, что появился именно черный флаг, но это явно символ, знак. В данном случае непонятно, с чем он связан, ведь возмездие за кровь мучеников символизирует красный флаг», — добавила востоковед.

В заключение Геворгян подчеркнула, что Иран всегда предупреждает о нападении своих оппонентов.

«Иран предупреждал Израиль о том, что на голову “сионистского режима” готовится “горячий уголь”, задолго до нынешних событий, месяца за два. Ненавидя руководство Израиля, Иран все же уведомил простых людей. При этом не стоит отождествлять ХАМАС и Иран. Да, у них есть некоторые взаимоотношения, но все же ХАМАС убивал иранцев, так что они совсем не друзья — возможно, иногда лишь ситуационные попутчики», — подытожила она.

В МИД РФ снова настоятельно призвали стороны конфликта к немедленной деэскалации военных действий и соблюдению международного гуманитарного права. Дипломаты напомнили принципиальную позицию России о неприемлемости любого насилия в отношении гражданских лиц, ударов по медицинским учреждениям и другим объектам гражданской инфраструктуры. В ведомстве рекомендовали российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».