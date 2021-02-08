Красноярские школы отменили занятия из-за сообщений о минировании

Отменены занятия в первую смену в школах Красноярска из-за сообщений о минировании, сообщает ТАСС.

В настоящее время полицейские проводят проверку.

8 января сообщения о минировании школ поступали из Сахалина, Амурской области, а также Приморья и Чукотки.

Из-за «минирования» эвакуировали учащихся 149 школ в Сахалинской области

Уточняется, что школьники, пропустившие занятия, получат задания в дистанционном формате.

Информация о минировании в Благовещенске и других городов Дальнего Востока не подтвердилась.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:МинированиеКрасноярск
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