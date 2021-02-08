Красноярские школы отменили занятия из-за сообщений о минировании
8 февраля 202106:56
Отменены занятия в первую смену в школах Красноярска из-за сообщений о минировании, сообщает ТАСС.
В настоящее время полицейские проводят проверку.
8 января сообщения о минировании школ поступали из Сахалина, Амурской области, а также Приморья и Чукотки.
Уточняется, что школьники, пропустившие занятия, получат задания в дистанционном формате.
Информация о минировании в Благовещенске и других городов Дальнего Востока не подтвердилась.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru