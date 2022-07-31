Ковитиди призвала не делать преждевременных выводов об ударе беспилотника по штабу ЧФ

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что необходимо дождаться итогов расследования совершения атаки самодельного беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе. Она и предложила не делать скоропалительных выводов.

«Цинизм и негодяйство». В России укрепились планы выполнить цели СВО после атаки беспилотника на штаб ЧФ

«Ранее полученная мною информация не вполне соответствует действительности. Работают федеральные службы, идет расследование. Ситуация в Крыму полностью контролируется», - цитирует ее РИА Новости.

При этом сенатор назвала атаку на штаб ЧФ терактом.

«Инцидент, который произошел в Севастополе, является террористическим актом. На месте работают сотрудники ФСБ, до заключения правоохранительных органов ни один здравомыслящий человек не может сказать, откуда и как произведен этот удар. Атаке беспилотника будет дана соответствующая оценка с определенными выводами», - приводит слова Ковитиди ТАСС.

Ранее политик рассказала, что БПЛА атаковал штаб ЧМ с территории Севастополя.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Черноморский Флот РФСевастопольАтакаБеспилотникиОльга Ковитиди
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры