Ковитиди призвала не делать преждевременных выводов об ударе беспилотника по штабу ЧФ

«Ранее полученная мною информация не вполне соответствует действительности. Работают федеральные службы, идет расследование. Ситуация в Крыму полностью контролируется», - цитирует ее РИА Новости.

При этом сенатор назвала атаку на штаб ЧФ терактом.

«Инцидент, который произошел в Севастополе, является террористическим актом. На месте работают сотрудники ФСБ, до заключения правоохранительных органов ни один здравомыслящий человек не может сказать, откуда и как произведен этот удар. Атаке беспилотника будет дана соответствующая оценка с определенными выводами», - приводит слова Ковитиди ТАСС.

Ранее политик рассказала, что БПЛА атаковал штаб ЧМ с территории Севастополя.

