ОНК: Иванова доставили в карантинную камеру в «Лефортово»

Там отметили, что Иванов не имеет жалоб на условия содержания в следственном изоляторе.

Иванова задержали 23 апреля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Свою причастность к совершению преступления он не признал.

Министр обороны России Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

