ОНК: Иванова доставили в карантинную камеру в «Лефортово»
25 апреля 202400:17
Заместителя глава Минобороны России Тимура Иванова, задержанного по подозрению в коррупции, доставили в карантинную камеру СИЗО «Лефортово», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию.
Там отметили, что Иванов не имеет жалоб на условия содержания в следственном изоляторе.
Иванова задержали 23 апреля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Свою причастность к совершению преступления он не признал.
Министр обороны России Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru