ОНК: Иванова доставили в карантинную камеру в «Лефортово»

Заместителя глава Минобороны России Тимура Иванова, задержанного по подозрению в коррупции, доставили в карантинную камеру СИЗО «Лефортово», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию.

Показания по делу замминистра обороны Иванова дал московский бизнесмен

Там отметили, что Иванов не имеет жалоб на условия содержания в следственном изоляторе.

Иванова задержали 23 апреля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Свою причастность к совершению преступления он не признал.

Министр обороны России Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:ВзяткиМинобороны РФ

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