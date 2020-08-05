Эксперт объяснил, почему произошел взрыв в Бейруте

«Думаю, погибло порядка сотни человек, может быть, чуть больше. Город не сильно разрушен. Окна выбиты. Восстановление, конечно, потребует времени, но не очень много. За месяц-два восстановят. Вряд ли Ливану будет оказана международная помощь», - сказал Поплавский.

Эксперт также объяснил, почему произошел взрыв.

«Власти Ливана говорят, что взорвалась аммиачная селитра. Это удобрение. У нас раньше на полях она тоже лежала такими кучами. В принципе, она безопасна. Но в смеси селитры с тротилом получается взрывчатое вещество аммонит. И при возгорании большого количества, аммиачная селитра детонирует, что и случилось в порту. А там были три тысячи тонн. Это ужасно много. Поэтому получился страшный взрыв и взрывная волна. Она шла в земле, поэтому были такие разрушения, погибли люди. Думаю, виновник пожара тоже погиб, потому что был недалеко от центра взрыва. Конечно, такое вещество не должно храниться открыто, как оно хранилось на складе», - сказал эксперт.

В столице Ливанa 4 августа произошёл мощный взрыв в районе портa. Иорданская сейсмологическая обсерватория определилa, что взрыв был эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5 балла.

