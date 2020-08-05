Эксперт объяснил, почему произошел взрыв в Бейруте
Эксперт-взрывотехник, генерал-майор железнодорожных войск Виктор Поплавский в эфире НСН оценил последствия взрыва в Бейруте.
Более 100 человек погибли и ещё 4 тысяч граждан пострадали при взрыве в районе порта в Бейруте. Как сообщил глава Минздрава Ливана Хамад Хасан, многие числятся пропавшими без вести, их поиски в ночное время были затруднены из-за перебоев в электроснабжении. По словам премьер-министрa Ливанa Хасана Диаба, причиной взрывa стало ненадлежащее хранение на складе в порту 2750 т аммиачной селитры.
Эксперт-взрывотехник, генерал-майор железнодорожных войск Виктор Поплавский в эфире НСН оценил последствия взрыва в Бейруте.
«Думаю, погибло порядка сотни человек, может быть, чуть больше. Город не сильно разрушен. Окна выбиты. Восстановление, конечно, потребует времени, но не очень много. За месяц-два восстановят. Вряд ли Ливану будет оказана международная помощь», - сказал Поплавский.
Эксперт также объяснил, почему произошел взрыв.
«Власти Ливана говорят, что взорвалась аммиачная селитра. Это удобрение. У нас раньше на полях она тоже лежала такими кучами. В принципе, она безопасна. Но в смеси селитры с тротилом получается взрывчатое вещество аммонит. И при возгорании большого количества, аммиачная селитра детонирует, что и случилось в порту. А там были три тысячи тонн. Это ужасно много. Поэтому получился страшный взрыв и взрывная волна. Она шла в земле, поэтому были такие разрушения, погибли люди. Думаю, виновник пожара тоже погиб, потому что был недалеко от центра взрыва. Конечно, такое вещество не должно храниться открыто, как оно хранилось на складе», - сказал эксперт.
В столице Ливанa 4 августа произошёл мощный взрыв в районе портa. Иорданская сейсмологическая обсерватория определилa, что взрыв был эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5 балла.
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