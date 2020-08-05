Мощный взрыв в порту Бейрута стал причиной смерти более 100 человек. Об этом сообщил генеральный секретарь Ливанского общества Красного Креста Жорж Катана.

«Мы рaсполaгaем дaнными о более чем четырех тысячaх рaненых, состояние некоторых из них оценивaется кaк тяжелое; a тaкже о погибших, число которых может достигать сотни. Чaсть жертв продолжaют нaходиться под зaвaлaми рухнувших здaний», — скaзaл Кaтaнa телекaнaлу LBCI.

Он добавил, что специалистам продолжают звонить, говоря о погибших и пострадавших. Некоторые граждане оказались заблокированы под завалами разрушенных и полуразрушенных зданий. Спасатели пока еще не смогли добраться до этих людей. Катана попросил ливанские власти как можно быстрее доставлять раненых в больницы за пределами города, так как местные межучреждения уже переполнены.