Коронавирус выявили в психиатрической больнице имени Кащенко
Коронавирус COVID-19 подтверждён у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко в Санкт-Петербурге, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Александр Беглов. Как они заразились, будет выяснять специальная комиссия.
Заболевших переведут в отдельный корпус Городской психиатрической больницы №3 имени И.И.Скворцова-Степанова, где для «коронавирусных» пациентов развернут 70 коек.
В Санкт-Петербурге подтверждены уже 5029 случаев заражения коронавирусом нового типа, 295 из них — за последние сутки. В городе отмечаются случаи заражения медицинского персонала.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru