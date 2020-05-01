В НИИ скорой помощи в Петербурге 111 сотрудников заразились COVID-19
111 cотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге получили положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению в Санкт-Петербурге.
Ранее в Telegram была выложена информация о заражении 243 человек, среди них глава института. Пресс-служба опровергла эти данные и сообщила, что директор и главврач продолжают работать, их тесты не дали положительный результат. Однако нехватка медперсонала сказывается на вместимости института, заболевшие вынуждены отправляться в другие учреждения.
В комитете также отметили, что институт не был перепрофилирован под коронавирусный стационар, поэтому больных с пневмонией там не принимали. Несмотря на введение дезинфекционных мер и раннюю диагностику заболевших, невозможно исключить новые случаи заболеваний.
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