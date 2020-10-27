Коронавирус обнаружен у 40 студентов МГУ с 12 октября

Сорок студентов МГУ заразились коронавирусом с 12 октября по 26 октября текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вуз.

Умер декан философского факультета МГУ Владимир Миронов

Отмечается, что все 40 заразившихся студентов посещали в этот период занятия в университете. В вузе отметили, что всего в МГУ обучается более 41 тыс. студентов, из которых 7,5 тыс. посещают занятия очно.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в РФ зафиксировано 16,5 тыс. новых заражений, в том числе 4312 в Москве.

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ФОТО: pixabay.com
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