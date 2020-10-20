Умер декан философского факультета МГУ Владимир Миронов
Декан философского факультета МГУ Владимир Миронов скончался 20 октября 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте факультета.
Миронову было 67 лет. «Весь коллектив философского факультета глубоко скорбит о невосполнимой потере нашего дорогого руководителя, коллеги, друга», - отмечается в сообщении.
Причина смерти декана не уточняется.
Миронов окончил философский факультет МГУ в 1979 году. С 1979 по 1981 годы обучался на том же факультете в аспирантуре. Являлся деканом факультета с 1998 года.
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