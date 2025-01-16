Корабль с десятками туристов затонул у берегов Пхукета
У берегов популярного курорта Пхукет (Таиланд) затонул катамаран Ameray 888 с 38 пассажирами на борту. Об этом сообщил телеканал GB News.
Инцидент произошел 13 января. Судно отчалился от пирса Чалонг по направлению к острову Ко Хей. Сигнал бедствия поступил вскоре после отплытия — катамаран перевернулся и полностью ушел под воду через 20 минут.
На борту находились 33 китайских туриста, три члена экипажа, стажер и гид. Все они выжили, поскольку на них были надеты спасательные жилеты. Пострадавших спасли проходящие мимо суда, причины произошедшего изучаются.
Ранее члены экипажа российского судна Ursa Major, затонувшего в Средиземном море, вылетели из Мадрида в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru