В Норвегии объяснили свой отказ в помощи морякам с Ursa Major
Отказ от оказания помощи российским морякам с сухогруза Ursa Major связан с тем, что к ним направлялось другое спасательное судно. Об этом говорится в заявлении владеющей судном Oslo Carrier 3 норвежской компании Bulkship Management.
В документе отмечается, что спасением занимался Центр координации спасательных операций на море (MRCC) в Картахене, который приказал капитану не брать на борт экипаж сухогруза, так как к месту происшествия следовало их спасательное судно.
«Спасательная шлюпка Ursa Major была закреплена вдоль нашего судна до прибытия спасателей. Погода была хорошей, никто из членов экипажа спасательной шлюпки не пострадал, и непосредственной опасности для них не было», - заключили в Bulkship Management.
Ранее ГК «Оборонлогистика» заявила, что судно Oslo Carrier 3 оставило в беде российский экипаж Ursa Major, когда корабль терпел крушение, сообщает RT.
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