В Норвегии объяснили свой отказ в помощи морякам с Ursa Major

В документе отмечается, что спасением занимался Центр координации спасательных операций на море (MRCC) в Картахене, который приказал капитану не брать на борт экипаж сухогруза, так как к месту происшествия следовало их спасательное судно.

«Спасательная шлюпка Ursa Major была закреплена вдоль нашего судна до прибытия спасателей. Погода была хорошей, никто из членов экипажа спасательной шлюпки не пострадал, и непосредственной опасности для них не было», - заключили в Bulkship Management.

Ранее ГК «Оборонлогистика» заявила, что судно Oslo Carrier 3 оставило в беде российский экипаж Ursa Major, когда корабль терпел крушение, сообщает RT.

