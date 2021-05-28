Контейнеровоз вновь сел на мель в Суэцком канале
Контейнеровоз Maersk Emerald, следующий из Китая в Нидерланды, сел на мель в Суэцком канале из-за заглохшего двигателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации канала Джорджа Сафвата.
По имеющимся данным, контейнеровоз проходил Суэцкий канал в составе северной колонны, однако у него внезапно заглох двигатель и отключилась навигация. Судно удалось снять с мели при помощи четырех буксиров.
Экипаж устранил неполадки в двигателе, судно смогло продолжить движение. В настоящий момент контейнеровоз проходит техническую проверку, находясь в самой широкой части Суэцкого канала - в районе Большого Горького озера. В администрации уточнили, что происшествие не повлияло на проход других судов через Суэцкий канал, поскольку северную колонну судов на время снятия корабля с мели пустили через дублер канала.
В марте этого года движение по каналу было заблокировано из-за севшего на мель грузового судна Ever Given. Главный редактор информационно-аналитического журнала «Арктические ведомости» Александр Игнатьев объяснил телеграм-каналу "Радиоточка НСН", почему Северный морской путь еще долго не станет альтернативой Суэцкому каналу.
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