Конфликт в семье или растрата? Знакомые мэра Коломны не верят в его самоубийство

Вместе с тем, в СМИ сегодня появились и другие мотивы произошедшего. Со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщалось, что приоритетной версией является совершение самоубийства из-за проблем в семейной жизни.

Однако в такую версию плохо верит экс-депутат Госдумы, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков, в фирмах которого Лебедев работал на протяжении 15 лет. В эфире телеканала «Дождь» бывший парламентарий рассказал, что психика у него была устойчивая.

«Уравновешенный, не подверженный эмоциям и сменам настроения. Я плохо верю в самоубийство. Что должно было такое произойти? Либо это какая-то смертельная болезнь со страшным финалом, либо драма в семье жуткая. Также много пьянства среди руководителей различных уровней. Люди сейчас пьют, чтобы заглушить совесть, заглушить проблемы, всякие сделки», — сказал Гудков.

О том, что Лебедев употреблял алкоголь в течение нескольких дней до смерти, сообщали и другие СМИ.

При этом скептично к версии самоубийства отнесся и другой знакомый мэра Ренат Ахметджанов. По его мнению, проблемы в семье также не могли стать мотивом.

«На себя он руки не мог наложить. Он не такой человек. Мы как-то с ним три года назад по душам разговаривали. У нас хорошие дружеские отношения были… Он был сильным, волевым. Проблемы в семье? Они у всех бывают. Он жил с Ольгой Николаевной», — приводит РЕН ТВ его слова.

Ахметджанов также рассказал, что у погибшего есть сын.

Между тем, портал Readovka сообщил, что смерть Лебедева может быть связана с подозрениями в растрате 71 млн рублей из бюджета. Как стало известно изданию, в рамках нацпроекта «Образование» Коломне были выделены средства на строительство школ, однако на месте предполагаемых учебных заведений за два года так ничего и не появилось, а чиновники отчитались о расходовании выделенных средств. Деньги якобы провели по документам как издержки на благоустройство территории. Жители города писали петиции и письма губернатору в связи со сложившейся ситуацией, но широкой огласки инцидент не получил.

В Следственном комитете подтвердили, что тело мэра было обнаружено с огнестрельным ранением. Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства. В ведомстве заявили, что в рамках следственных действий и экспертиз планируется объективно установить и разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего.

Денис Лебедев был мэром Коломны с октября 2017 года. С конца 1990-х он работал в частных охранных структурах. С 2008-го Лебедев — председатель коломенского отделения партии «Справедливая Россия», а с 2011 по 2014 год работал депутатом Мособлдумы. Награжден знаком губернатора Московской области «За вклад в развитие Московской области».

