Конфликт в семье или растрата? Знакомые мэра Коломны не верят в его самоубийство
В пятницу в своей квартире был найден мертвым мэр Коломны Денис Лебедев.
В пятницу, 2 июля, утром мэра подмосковной Коломны Дениса Лебедева нашли со смертельным огнестрельным ранением в его собственной квартире. Ему было 46 лет. По предварительной информации, он совершил самоубийство. По данным РЕН ТВ, Лебедев оставил послание, в котором рассказал о причине, по которой он решил свести счеты с жизнью.
Мужчина якобы заявил, что до этого его довел конфликт с зампредом правительства Московской области Марией Нагорной, которая постоянно подвергала его публичной критике и принуждала уйти в отставку.
Со ссылкой на источник телеканал также сообщил, что чиновник сегодня утром находился в квартире не один: в момент рокового выстрела с ним рядом был некий Виталий К. На протяжении двух с половиной часов мужчины что-то обсуждали, а затем Лебедев закрылся в спальне и покончил с собой.
Гость мэра, по некоторым данным, взломал дверь в комнату и вызвал «скорую».
Вместе с тем, в СМИ сегодня появились и другие мотивы произошедшего. Со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщалось, что приоритетной версией является совершение самоубийства из-за проблем в семейной жизни.
Однако в такую версию плохо верит экс-депутат Госдумы, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков, в фирмах которого Лебедев работал на протяжении 15 лет. В эфире телеканала «Дождь» бывший парламентарий рассказал, что психика у него была устойчивая.
«Уравновешенный, не подверженный эмоциям и сменам настроения. Я плохо верю в самоубийство. Что должно было такое произойти? Либо это какая-то смертельная болезнь со страшным финалом, либо драма в семье жуткая. Также много пьянства среди руководителей различных уровней. Люди сейчас пьют, чтобы заглушить совесть, заглушить проблемы, всякие сделки», — сказал Гудков.
О том, что Лебедев употреблял алкоголь в течение нескольких дней до смерти, сообщали и другие СМИ.
При этом скептично к версии самоубийства отнесся и другой знакомый мэра Ренат Ахметджанов. По его мнению, проблемы в семье также не могли стать мотивом.
«На себя он руки не мог наложить. Он не такой человек. Мы как-то с ним три года назад по душам разговаривали. У нас хорошие дружеские отношения были… Он был сильным, волевым. Проблемы в семье? Они у всех бывают. Он жил с Ольгой Николаевной», — приводит РЕН ТВ его слова.
Ахметджанов также рассказал, что у погибшего есть сын.
Между тем, портал Readovka сообщил, что смерть Лебедева может быть связана с подозрениями в растрате 71 млн рублей из бюджета. Как стало известно изданию, в рамках нацпроекта «Образование» Коломне были выделены средства на строительство школ, однако на месте предполагаемых учебных заведений за два года так ничего и не появилось, а чиновники отчитались о расходовании выделенных средств. Деньги якобы провели по документам как издержки на благоустройство территории. Жители города писали петиции и письма губернатору в связи со сложившейся ситуацией, но широкой огласки инцидент не получил.
В Следственном комитете подтвердили, что тело мэра было обнаружено с огнестрельным ранением. Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства. В ведомстве заявили, что в рамках следственных действий и экспертиз планируется объективно установить и разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего.
Денис Лебедев был мэром Коломны с октября 2017 года. С конца 1990-х он работал в частных охранных структурах. С 2008-го Лебедев — председатель коломенского отделения партии «Справедливая Россия», а с 2011 по 2014 год работал депутатом Мособлдумы. Награжден знаком губернатора Московской области «За вклад в развитие Московской области».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+23 218 / сут.
Умерли
137 тыс.+679 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+18 197 / сут.
- Вакциной «ЭпиВакКорона» привились более миллиона россиян
- Испания стала первым полуфиналистом Евро-2020
- СМИ: Moet Hennessy приостановит поставки шампанского в Россию
- Путин провел телефонный разговор с Макроном
- СМИ: Самоубийство мэра Коломны может быть связано с пропажей 71 млн из бюджета
- Выброс хлора произошел в одном из районов Ижевска
- Голикова уточнила требования по коронавирусу к прибывающим в Краснодарский край туристам
- Глава ВОЗ заявил об очень опасной стадии пандемии COVID-19
- Литва объявила экстремальную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов из Белоруссии
- Лукашенко сообщил о попытке подрыва узла связи ВМФ России в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru