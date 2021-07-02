СМИ: мэр Коломны покончил с собой
2 июля 202111:54
Мэр подмосковного города Коломна Денис Лебедев найден мертвым в квартире. Об этом сообщили источники информационных агентств ТАСС и РИА Новости.
По их информации, глава города совершил самоубийство.
В городской администрации произошедшее пока не комментируют.
Лебедев руководил городским округом с 2016 года. Ему было 46 лет.
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2 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru