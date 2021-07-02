СМИ: Самоубийство мэра Коломны может быть связано с пропажей 71 млн из бюджета

Смерть мэра Коломны Дениса Лебедева может быть связана с подозрениями в растрате 71 млн рублей из бюджета. Об этом сообщает портал Readovka.

По данным издания, в рамках нацпроекта «Образование» Коломне были выделены средства на строительство школ. За два года на месте предполагаемых учебных заведений ничего не появилось, однако чиновники отчитались о расходовании 71 млн рублей. Средства провели по документам как издержки на благоустройство территории.

Жители Коломны начали писать петиции и письма губернатору в связи со сложившейся ситуацией, однако инциденту не придали большой общественной огласки.

Напомним, ранее Дениса Лебедева обнаружили мертвым в его квартире. Предположительно, коломенский мэр совершил самоубийство. В качестве основной версии его причины рассматриваются семейные проблемы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

