СМИ: Самоубийство мэра Коломны может быть связано с пропажей 71 млн из бюджета
Смерть мэра Коломны Дениса Лебедева может быть связана с подозрениями в растрате 71 млн рублей из бюджета. Об этом сообщает портал Readovka.
По данным издания, в рамках нацпроекта «Образование» Коломне были выделены средства на строительство школ. За два года на месте предполагаемых учебных заведений ничего не появилось, однако чиновники отчитались о расходовании 71 млн рублей. Средства провели по документам как издержки на благоустройство территории.
Жители Коломны начали писать петиции и письма губернатору в связи со сложившейся ситуацией, однако инциденту не придали большой общественной огласки.
Напомним, ранее Дениса Лебедева обнаружили мертвым в его квартире. Предположительно, коломенский мэр совершил самоубийство. В качестве основной версии его причины рассматриваются семейные проблемы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
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