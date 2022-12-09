Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали с COVID-19

По его словам, он заразился коронавирусом и находится в клинике уже четыре дня.

Эдуард Артемьев Известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. 30 ноября он отметил свой 85-летний юбилей.

Ранее бывший президент США Билл Клинтон рассказал, что заразился коронавирусом, сообщает RT.