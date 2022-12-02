«Формула 1» отменила Гран-при Китая 2023 года из-за коронавируса

Организаторы автомобильного чемпионата мира «Формула 1» объявили об отмене Гран-при Китая 2023 года.

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Как сообщает пресс-служба чемпионата, причиной стали продолжающиеся трудности, связанные с ситуацией с распространением в стране коронавируса.

«Формула 1» оценивает альтернативные варианты замены китайского этапа в календаре на 2023 год и в надлежащее время предоставит обновлённую информацию по этому вопросу», - говорится в сообщении.

Ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) представила календарь гоночного чемпионата «Формула 1» на 2023 год, состоящий из 24 этапов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По информации спортивных СМИ, заменить этап в Китае может Гран-при Португалии.

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ФОТО: РИА Новости/Артур Лебедев
ТЕГИ:КоронавирусКитайАвтогонкиФормула-1
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