Сенаторы готовят законопроект об уголовной ответственности за утечку персональных данных

Правительство РФ одобрило концепцию законопроекта об уголовной ответственности за незаконный сбор и передачу баз данных. Об этом сообщила первый замглавы конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова в своем Telegram-канале.

По её словам, сейчас сенаторы работают над окончательным текстом проекта закона, - написала Рукавишникова.

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Она также напомнила, что Владимир Путин поставил приоритетную задачу – защищать персональные данные россиян, так как утечка персональных данных - это серьёзная угроза для страны.

«Уверена, что данная инициатива своевременна, поскольку участились случаи продажи персональных данных жителей страны, причем, делается это без стеснения, крупным оптом», - добавила сенатор.

Ранее НСН сообщала, что в России предложили ужесточить наказание за кражу персональных данных.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:УтечкаУголовная ОтветственностьЗаконопроектСовет Федерации РФ
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