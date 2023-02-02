Сенаторы готовят законопроект об уголовной ответственности за утечку персональных данных

Правительство РФ одобрило концепцию законопроекта об уголовной ответственности за незаконный сбор и передачу баз данных. Об этом сообщила первый замглавы конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова в своем Telegram-канале.

По её словам, сейчас сенаторы работают над окончательным текстом проекта закона, - написала Рукавишникова.