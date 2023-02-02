Сенаторы готовят законопроект об уголовной ответственности за утечку персональных данных
Правительство РФ одобрило концепцию законопроекта об уголовной ответственности за незаконный сбор и передачу баз данных. Об этом сообщила первый замглавы конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова в своем Telegram-канале.
По её словам, сейчас сенаторы работают над окончательным текстом проекта закона, - написала Рукавишникова.
Она также напомнила, что Владимир Путин поставил приоритетную задачу – защищать персональные данные россиян, так как утечка персональных данных - это серьёзная угроза для страны.
«Уверена, что данная инициатива своевременна, поскольку участились случаи продажи персональных данных жителей страны, причем, делается это без стеснения, крупным оптом», - добавила сенатор.
Ранее НСН сообщала, что в России предложили ужесточить наказание за кражу персональных данных.
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