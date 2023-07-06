Компания OceanGate приостановила деятельность после гибели батискафа «Титан»

Батискаф «Титан» компании OceanGate пропал с радаров 18 июня через два часа после начала погружения к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане. Туристы затеяли погружение на глубину 3800 метров.

Среди пяти человек на борту оказался британский миллиардер Хэмиш Хардинг – председатель частной авиастроительной компании. Также членами экипажа стали пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд. Другие пассажиры – французский исследователь Поль-Анри Нарголе, который руководил несколькими экспедициями на «Титаник», а также основатель OceanGate Стоктон Раш.

Компания OceanGate начала организовывать подводные туры в 2017 году. Первое успешное погружение к «Титанику» состоялось в 202й, на 2023 год были запланированы 13 экспедиций к затонувшему лайнеру.

Общее время погружения на дно океана составляет восемь часов, в команду входят два члена экипажа и три пассажира. Стоимость участия в экспедиции для туриста составляет $250 тысяч.

