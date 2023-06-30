Владеющая батискафом «Титан» компания продолжила продажу туров к обломкам «Титаника»

Погружение состоится в 2024 году. Стоимость каждого места составляет 250 тысяч долларов. Экспедиция будет длиться восемь дней.

В OceanGate отмечает, что их погружение станет не только захватывающим и впечатляющим путешествием, но и поможет ученым узнать о крушении «Титаника» больше.

Ранее в США нашли возможные останки погибших на батискафе «Титан», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

