Владеющая батискафом «Титан» компания продолжила продажу туров к обломкам «Титаника»

Американская компания OceanGate, которая владеет батискафом «Титан», который потерпел крушение с пятью пассажирами при спуске к обломкам «Титаника», продолжила продажу билетов, сообщила Daily Mail.

Обломки затонувшего батискафа «Титан» доставили в Канаду

Погружение состоится в 2024 году. Стоимость каждого места составляет 250 тысяч долларов. Экспедиция будет длиться восемь дней.

В OceanGate отмечает, что их погружение станет не только захватывающим и впечатляющим путешествием, но и поможет ученым узнать о крушении «Титаника» больше.

Ранее в США нашли возможные останки погибших на батискафе «Титан», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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