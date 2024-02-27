СМИ: В Москве на чердаке дома нашли камеру, следящую за зданием Минобороны

Отмечается, что установленная на штатив камера была обнаружена в процессе обхода дома. Она была отвернута объективом в стену. Предположительно, это было сделано с целью защиты от бликов.

Кроме того, на устройстве был установлен передатчик для обеспечения постоянной трансляции обстановки возле здания министерства. Камера была демонтирована и передана специалистам.

Ранее жительница Красноярска вместе с подругой нашли скрытую камеру в вентиляционной шахте съемной квартиры.

