СМИ: В Москве на чердаке дома нашли камеру, следящую за зданием Минобороны
Сотрудники коммунальных служб обнаружили на чердаке одного из московских домов камеру, следившую за зданием Минобороны России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Отмечается, что установленная на штатив камера была обнаружена в процессе обхода дома. Она была отвернута объективом в стену. Предположительно, это было сделано с целью защиты от бликов.
Кроме того, на устройстве был установлен передатчик для обеспечения постоянной трансляции обстановки возле здания министерства. Камера была демонтирована и передана специалистам.
Ранее жительница Красноярска вместе с подругой нашли скрытую камеру в вентиляционной шахте съемной квартиры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru