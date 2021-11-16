Красноярка нашла скрытую камеру на съёмной квартире

Жительница Красноярска вместе с подругой нашли скрытую камеру в вентиляционной шахте съёмной квартиры. О своей находке девушки рассказали в TikTok.

Камеру подруги обнаружили случайно. Девушки обсуждали похожий случай и решили в шутку поискать скрытое устройство дома. Оказалось, камера была спрятана в вентиляционной шахте прямо над кроватью, на которой спала квартиросъёмщица.

Девушки написали заявление в полицию. Сейчас камеру направили на экспертизу, чтобы узнать, велись ли с неё трансляции.

