Красноярка нашла скрытую камеру на съёмной квартире
Жительница Красноярска вместе с подругой нашли скрытую камеру в вентиляционной шахте съёмной квартиры. О своей находке девушки рассказали в TikTok.
Камеру подруги обнаружили случайно. Девушки обсуждали похожий случай и решили в шутку поискать скрытое устройство дома. Оказалось, камера была спрятана в вентиляционной шахте прямо над кроватью, на которой спала квартиросъёмщица.
Девушки написали заявление в полицию. Сейчас камеру направили на экспертизу, чтобы узнать, велись ли с неё трансляции.
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