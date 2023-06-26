Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин остается под следствием по делу о мятеже

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже, сообщает газета «Коммерсант».

По данным издания, на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (статья 279 УК), не прекращено. Его продолжает расследовать следственное управление ФСБ.



Источник «Коммерсанта» в Генпрокуратуре заявил, что постановление о возбуждении дела пока не отменено, однако отметил, что «для принятия иного решения прошло слишком мало времени»

