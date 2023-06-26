Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин остается под следствием по делу о мятеже
26 июня 202310:21
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже, сообщает газета «Коммерсант».
По данным издания, на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (статья 279 УК), не прекращено. Его продолжает расследовать следственное управление ФСБ.
Источник «Коммерсанта» в Генпрокуратуре заявил, что постановление о возбуждении дела пока не отменено, однако отметил, что «для принятия иного решения прошло слишком мало времени»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru