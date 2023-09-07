«Коммерсантъ»: Экс-командующего армией ПВО арестовали по делу о взятке
Бывший командующий 1-й ордена Ленина армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения генерал-майор Константин Огиенко арестован по обвинению во взяточничестве. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы уголовного дела.
По данным издания, по поручению Огиенко командующий 4-й дивизией ПВО генерал-майор Дмитрий Беляцкий организовал получение взятки за выделение гражданской организации земель оборонного назначения. Военные рассчитывали на 30 млн рублей за участки под дальнейшую застройку, в том числе в Долгопрудном и Лобне, но получили лишь 500 тысяч. Военное следственное управление СК по Москве открыло уголовное дело, которое затем передали в Главное военное следственное управление (ГВСУ).
Отмечается, что руководитель общественной организации «Надежда» собрала деньги с граждан и организаций за обеспечение их земельными участками в Подмосковье, пишет Ura.ru. Женщина через посредника передала часть взятки — 500 тысяч рублей — Беляцкому. Против взяткодателя возбудили дело по соответствующей статье, против генерал-майора начали разбирательство по статье «Взятка в особо крупном размере». Беляцкий частично признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, в котором указал, что получателем денег был генерал-майор Огиенко.
Командующий армией ПВО отрицал причастность к коррупции. Однако гарнизонный военный суд отправил генерала под арест до 27 ноября 2023 года. При этом Беляцкого освободили из-под стражи и перевели под домашний арест на три месяца, запретив выходить из дома, пользоваться средствами связи и контактировать с фигурантами дела.
Как пишет «Коммерсантъ», Минобороны и следствие проводят инвентаризацию земли, закрепленной за 1-й армией ПВО. Отмечается, что часть земель могла быть выведена из военного оборота за взятки.
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