В Южном Бутово полицейских поймали на получении взятки

По предварительной информации, сотрудники правопорядка получили от бизнесмена деньги за игнорирование нарушения миграционного законодательства. Ведомство приступило к проведению служебной проверки.

В случае, если их вина будет доказана, сотрудников уволят из органов внутренних дел, и они понесут наказание в соответствии с российским законодательством.

