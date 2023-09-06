В Южном Бутово полицейских поймали на получении взятки

Сотрудники главного управления МВД России поймали на получении взятки сотрудников ОМВД России по столичному району Южное Бутово. Об этом говорится в Telegram-канале «МВД Медиа».

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По предварительной информации, сотрудники правопорядка получили от бизнесмена деньги за игнорирование нарушения миграционного законодательства. Ведомство приступило к проведению служебной проверки.

В случае, если их вина будет доказана, сотрудников уволят из органов внутренних дел, и они понесут наказание в соответствии с российским законодательством.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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