Комиссия МАК займется расследованием крушения Ми-8 на Камчатке

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения вертолёта МИ-8 в Курильском озере в Кроноцком заповеднике на Камчатке.

Специалисты МАК уже приступили к работе.

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На борту рухнувшего вертолета находились три члена экипажа и 13 пассажиров, это туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Самолет упал в воду, его обломки находятся на глубине более 100 метров, передает RT. Восемь человек были спасены. Судьба остальных остается невыясненной.

Ранее сообщалось, что в поисково-спасательной операции будет задействован военный глубоководный аппарат, который предоставит Минобороны РФ.

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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю
ТЕГИ:КрушениеВертолет Ми-8Камчатка
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