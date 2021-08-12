Комиссия МАК займется расследованием крушения Ми-8 на Камчатке
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения вертолёта МИ-8 в Курильском озере в Кроноцком заповеднике на Камчатке.
Специалисты МАК уже приступили к работе.
На борту рухнувшего вертолета находились три члена экипажа и 13 пассажиров, это туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Самолет упал в воду, его обломки находятся на глубине более 100 метров, передает RT. Восемь человек были спасены. Судьба остальных остается невыясненной.
Ранее сообщалось, что в поисково-спасательной операции будет задействован военный глубоководный аппарат, который предоставит Минобороны РФ.
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