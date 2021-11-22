Комиссия Госдумы рекомендовала лишить депутата Рашкина неприкосновенности

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам лишить депутатской неприкосновенности представителя фракции КПРФ Валерия Рашкина, сообщает РИА Новости.

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Ранее в Госдуму поступило представление Генпрокуратуры РФ о лишении парламентария неприкосновенности после инцидента с застреленным лосем в Саратовской области. Голосование депутатов по этому вопросу может состояться уже 25 ноября.

Сам Рашкин выложил в YouTube видеопризнание в котором подтвердил, что действительно застрелил самку лося в Саратовской области. Позже депутат заявил, что готов купить лосиху и выпустить её на волю там, где провел незаконную охоту.

Рашкина задержали в ночь на 29 октября. В автомобиле политика обнаружили почти разделанную тушу лося. Рашкин утверждал, что нашел мёртвое животное во время прогулки в лесу и собирался отвезти тушу в полицию. По факту произошедшего возбудили дело о незаконной охоте.

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ФОТО: Валерий Рашкин
ТЕГИ:ГосдумаДепутатОхотаВалерий Рашкин
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