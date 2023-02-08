Командир подразделения Народной милиции ЛНР Мангушев умер после тяжелого ранения
Командир подразделения Народной милиции Луганской Народной республики Игорь Мангушев с позывным «Берег» скончался после тяжелого ранения в голову. Об этом сообщил друг военного, музыкант и военкор Аким Апачев.
Как рассказал Апачев в беседе с РИА Новости, накануне он навещал Мангушева в госпитале.
«Врачи сказали, что "Берег" находится в атонической коме. Это последняя стадия комы, как мне объяснили. Сама пуля застряла в центре мозга, проделала долгий путь. В результате образовалась большая отечность головного мозга», — отметил военкор.
По словам Апачева, у раненого не было шансов выжить.
О ранении командира подразделения НМ ЛНР стало известно 5 февраля, напоминает РЕН ТВ. Мангушева доставили в нейрохирургию города Стаханова, медики отмечали, что состояние пострадавшего стабильно тяжелое. Предположительно, в Мангушева выстрелили с близкого расстояния из пистолета калибра 9 мм, пишет RT.
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