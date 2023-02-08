Командир подразделения Народной милиции ЛНР Мангушев умер после тяжелого ранения

Как рассказал Апачев в беседе с РИА Новости, накануне он навещал Мангушева в госпитале.

«Врачи сказали, что "Берег" находится в атонической коме. Это последняя стадия комы, как мне объяснили. Сама пуля застряла в центре мозга, проделала долгий путь. В результате образовалась большая отечность головного мозга», — отметил военкор.

По словам Апачева, у раненого не было шансов выжить.

О ранении командира подразделения НМ ЛНР стало известно 5 февраля, напоминает РЕН ТВ. Мангушева доставили в нейрохирургию города Стаханова, медики отмечали, что состояние пострадавшего стабильно тяжелое. Предположительно, в Мангушева выстрелили с близкого расстояния из пистолета калибра 9 мм, пишет RT.

