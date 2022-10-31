«Кома, фейки и маньяк»: Депутат-шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию

«ОН ДОМА» ИЛИ ИСКУССТВЕННАЯ КОМА?

Первым об инциденте с Карповым сообщил лидер организации "Общероссийское движение предпринимателей" Андрей Ковалев.

«Нападение на Чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова на выходе из Госдумы... В тяжелом состоянии в больнице... Дай Бог, чтобы все было хорошо», - написал Ковалев в Telegram около полудня 31 октября.

Примерно в 16:00 Ковалев сообщил, что Карпов введен в искусственную кому.

«Молимся о здравии. Такой хороший человек. Надеюсь, негодяй будет найден», - добавил предприниматель.

Тем временем, в Федерации шахмат России (ФШР) назвали информацию о нападении на Карпова фейком.

«Сообщение о том, что Анатолий Евгеньевич Карпов был избит, не соответствует действительности. Это фейк», - сказал РИА Новости PR-директор ФШР Кирилл Зангалис.

Со своей стороны, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович пожелал Карпову выздоровления, не уточнив подробности инцидента.

«Я передал Анатолию Евгеньевичу свои пожелания здоровья», - сказал Дворкович РИА Новости.

Анатолий Карпов является депутатом Госдумы от «Единой России» и входит в комитет по делам национальностей.

«По информации, которой мы располагаем, депутат Государственной Думы Анатолий Карпов в результате травмы был доставлен в одну из клиник столицы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Полученная травма носит бытовой характер», - сообщил Telegram-канал фракции единороссов.

Между тем дочь Карпова Софья также указала на бытовую травму, опровергнув информацию о нападении на отца.

«Анатолий Карпов получил травму в результате падения, на него никто не нападал, — об этом сообщила его дочь Софья. Девушка утверждает, что отец пострадал в результате бытовой травмы. Никакого нападения не было», - пишет Telegram-канал Mash.

Супруга шахматиста Наталья Буланова и вовсе сделала странное заявление о том, что с Карповым все хорошо и он дома.

«Ни нападения, ничего такого не было. Он дома, с ним все хорошо», - сказала она «Известиям».