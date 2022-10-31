«Кома, фейки и маньяк»: Депутат-шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию
Дочь Карпова говорит, что нападения не было, жена шахматиста уверена, что он дома, ну а в СМИ гуляют слухи об инсульте, алкоголе и коме, в которую якобы ввели многократного чемпиона мира.
Новая неделя началась с тревожных сообщений о здоровье знаменитого шахматиста Анатолия Карпова.
По данным СМИ, 71-летний гроссмейстер сейчас находится в реанимации с серьезной черепно-мозговой травмой.
В интернете мелькает информация об избиении, коме и инсульте, однако дочь шахматиста и «Единая Россия» указывают на «бытовую травму».
«ОН ДОМА» ИЛИ ИСКУССТВЕННАЯ КОМА?
Первым об инциденте с Карповым сообщил лидер организации "Общероссийское движение предпринимателей" Андрей Ковалев.
«Нападение на Чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова на выходе из Госдумы... В тяжелом состоянии в больнице... Дай Бог, чтобы все было хорошо», - написал Ковалев в Telegram около полудня 31 октября.
Примерно в 16:00 Ковалев сообщил, что Карпов введен в искусственную кому.
«Молимся о здравии. Такой хороший человек. Надеюсь, негодяй будет найден», - добавил предприниматель.
Тем временем, в Федерации шахмат России (ФШР) назвали информацию о нападении на Карпова фейком.
«Сообщение о том, что Анатолий Евгеньевич Карпов был избит, не соответствует действительности. Это фейк», - сказал РИА Новости PR-директор ФШР Кирилл Зангалис.
Со своей стороны, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович пожелал Карпову выздоровления, не уточнив подробности инцидента.
«Я передал Анатолию Евгеньевичу свои пожелания здоровья», - сказал Дворкович РИА Новости.
Анатолий Карпов является депутатом Госдумы от «Единой России» и входит в комитет по делам национальностей.
«По информации, которой мы располагаем, депутат Государственной Думы Анатолий Карпов в результате травмы был доставлен в одну из клиник столицы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Полученная травма носит бытовой характер», - сообщил Telegram-канал фракции единороссов.
Между тем дочь Карпова Софья также указала на бытовую травму, опровергнув информацию о нападении на отца.
«Анатолий Карпов получил травму в результате падения, на него никто не нападал, — об этом сообщила его дочь Софья. Девушка утверждает, что отец пострадал в результате бытовой травмы. Никакого нападения не было», - пишет Telegram-канал Mash.
Супруга шахматиста Наталья Буланова и вовсе сделала странное заявление о том, что с Карповым все хорошо и он дома.
«Ни нападения, ничего такого не было. Он дома, с ним все хорошо», - сказала она «Известиям».
АЛКОГОЛЬ, МАНЬЯК, ИНСУЛЬТ
Тем временем СМИ публикуют подробности происшествия с шахматистом-депутатом.
«Карпова госпитализировали в субботу, у него перелом шейки бедра и черепно-мозговая травма. Предварительно, он получил травмы из-за падения», - сообщает РИА Новости.
По данным Mash, Карпов сейчас находится в состоянии искусственной комы в отделении нейрореанимации Института Склифосовского.
«Скорая забрала гроссмейстера с Георгиевского переулка — это здание Государственной думы. Карпов был без сознания, в состоянии алкогольного опьянения. Позднее врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой бедренной кости. Сейчас он в состоянии искусственной комы», - утверждает издание.
Его источники также сообщили, что у Карпова также диагностирован ушиб головного мозга и кровоизлияние в субарахноидальное пространство, что «может являться следствием спонтанного разрыва сосуда (инсульт)».
Извечный шахматный соперник Карпова, признанный в России иноагентом Гарри Каспаров пока никак не прокомментировал информацию о здоровье бывшего коллеги.
Ну а бизнесмен Андрей Ковалев, заваривший эту кашу, вечером в понедельник разразился большим постом, в котором поведал о трех версиях инцидента с Анатолием Евгеньевичем.
«Есть несколько версий случившегося. Он выходил из Госдумы, Георгиевский переулок, второй выход и где-то в районе Триумфальной арки. Первая версия, что произошло нападение и его ударили по голове. Вторая версия, что он сам неудачно упал. Кто-то говорит, что он был пьяный, но в это я поверить не могу. (…) Вообще, конечно, Анатолий Евгеньевич настолько добрый человек, что какая-то версия заказного нападения просто сразу же отбрасывается. Может какой-то маньяк. Может действительно упал случайно, но как можно так случайно упасть, чтобы одновременно получить черепно-мозговую травму и перелом шейки бедра, я не представляю», - резюмировал Ковалев.
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