Помощник Карпова опроверг информацию о нападении на шахматиста

Помощник депутата Госдумы Анатолия Карпова Альберт Степанян заявил, что двенадцатый чемпион мира по шахматам находится в нормальном состоянии, сообщает ТАСС.

Неизвестный в поезде напал на главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова

По его словам, появившаяся в СМИ информация о нападении на гроссмейстера не соответствует действительности.

«Никакого нападения не было. Всё нормально с Анатолием Евгеньевичем, никаких травм нет», - заключил Степанян.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Карпова нашли без сознания у здания парламента, бизнесмен Андрей Ковалёв рассказал, что на гроссмейстера напали неизвестные.

В Федерации шахмат России заявили, что информация об избиении шахматиста не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОпровержениеНападениеДепутатАнатолий Карпов
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