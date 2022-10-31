Помощник Карпова опроверг информацию о нападении на шахматиста

По его словам, появившаяся в СМИ информация о нападении на гроссмейстера не соответствует действительности.

«Никакого нападения не было. Всё нормально с Анатолием Евгеньевичем, никаких травм нет», - заключил Степанян.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Карпова нашли без сознания у здания парламента, бизнесмен Андрей Ковалёв рассказал, что на гроссмейстера напали неизвестные.



В Федерации шахмат России заявили, что информация об избиении шахматиста не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

