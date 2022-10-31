Карпова госпитализировали в нейрореанимацию НИИ Склифосовского

По словам дочери шахматиста Софьи, на него никто не нападал, он получил травму в результате падения.

Источник РИА Новости рассказал, что 71-летнего Карпова госпитализировали в субботу, врачи диагностировали у него перелом шейки бедра и черепно-мозговую травму, состояние гроссмейстера оценивается, как тяжёлое.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Карпова нашли без сознания у здания парламента, бизнесмен Андрей Ковалёв рассказал, что на гроссмейстера напали неизвестные.



В Федерации шахмат России заявили, что информация об избиении шахматиста не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

