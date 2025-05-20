ФСБ пресекла поставки кокаина из Латинской Америки в ЕС на 6 млрд рублей

Два канала поставок кокаина из Латинской Америки в Евросоюз были раскрыты оперативниками ФСБ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Мужчина выронил пакетик с кокаином перед ОМОНом в Москве

Транзитные поставки шли через Россию. Объем конфискованного товара — 1 800 кг стоимостью больше 6 млрд рублей. Утверждается, что это — одна из крупнейших партий за последние пять лет, которую удалось арестовать.

Схему организовали гражданин Украины и его подельник, который получил паспорт РФ в 2022 году. Наркодельцы уже помещены под стражу. Расследование этого масштабного преступления продолжается.

Ранее таможня конфисковала кокаина на 500 млн рублей в порту Санкт-Петербурга, напоминает НСН.

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ФОТО: vk.com
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