ФСБ пресекла поставки кокаина из Латинской Америки в ЕС на 6 млрд рублей
Два канала поставок кокаина из Латинской Америки в Евросоюз были раскрыты оперативниками ФСБ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Транзитные поставки шли через Россию. Объем конфискованного товара — 1 800 кг стоимостью больше 6 млрд рублей. Утверждается, что это — одна из крупнейших партий за последние пять лет, которую удалось арестовать.
Схему организовали гражданин Украины и его подельник, который получил паспорт РФ в 2022 году. Наркодельцы уже помещены под стражу. Расследование этого масштабного преступления продолжается.
Ранее таможня конфисковала кокаина на 500 млн рублей в порту Санкт-Петербурга, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru