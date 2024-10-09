«Колоссальный ущерб!»: Испугавший Байдена ураган сравнили с «Иваном Грозным»
Ураган «Милтон» может превзойти бедствие 20-летней давности, спастись от него в море невероятно сложно, а на берегу он сметет все на своем пути, сказал в эфире НСН Роман Вильфанд.
Приближающийся к американскому штату Флорида ураган «Милтон» может нанести США ущерб, сравнимый с последствиями разгула урагана «Иван Грозный» в 2004 году, заявил в интервью НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Власти Флориды ранее рекомендовали более чем пяти миллионам жителей штата эвакуироваться из-за урагана «Милтон». Отмечается, что это ураган максимальной, пятой категории по шкале Саффира — Симпсона, его скорость приближается к 300 км/ч, а уже 10 октября «Милтон» может накрыть залив Тампа.
«Циклон, который приближается к Флориде, обладает колоссальной энергией, это видно и по спутниковым снимкам, и по расчетам. Пятая градация – это ураганная сила, когда скорость превышает 33 метра в секунду и сносится все, стоящее на пути тропического циклона. 20 лет тому в Карибском бассейне был просто ужасный ураган "Иван Грозный". Он нанес колоссальнейший ущерб, погибли люди, не покинувшие побережье, разрушения были неимоверны. Вполне возможно, этот тропический циклон будет еще более мощный», - сказал Вильфанд.
При этом он немного успокоил американцев, отметив, что циклоны редко выходят на побережье.
«Тропические циклоны редко выходят на континент, примерно 90% из них возникают, развиваются и "заполняются" (постепенно угасают) над океаном. Главная задача в этой ситуации, чтобы ни один корабль, не дай Бог, не попал в эту зону. Выйти оттуда невероятно сложно, и велика вероятность трагедии. Циклоны угасают, но, выходя на континент, наносят колоссальный ущерб. Это просто сумасшедшая сила, спастись от которой невозможно. Единственное, что можно сделать, - загодя проинформировать людей об этом урагане, и тогда каждая страна решает, как минимизировать его последствия», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отменил визиты в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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