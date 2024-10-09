«Колоссальный ущерб!»: Испугавший Байдена ураган сравнили с «Иваном Грозным»

Приближающийся к американскому штату Флорида ураган «Милтон» может нанести США ущерб, сравнимый с последствиями разгула урагана «Иван Грозный» в 2004 году, заявил в интервью НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Власти Флориды ранее рекомендовали более чем пяти миллионам жителей штата эвакуироваться из-за урагана «Милтон». Отмечается, что это ураган максимальной, пятой категории по шкале Саффира — Симпсона, его скорость приближается к 300 км/ч, а уже 10 октября «Милтон» может накрыть залив Тампа.