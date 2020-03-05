«Золотая» судья Хахалева написала Путину и пожаловалась на травлю

«Руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков меня пытаются убрать с должности», - цитирует письмо Хахалевой «Коммерсант».

Хахалева добавила, что информация о свадьбе ее дочери за два миллиона долларов и слухи о поддельном дипломе юриста оказались «фейками». Тем не менее, сетует Хахалева новое руководство Краснодарского краевого суда вынуждает ее уволиться.

Напомним, в 2017 году в СМИ попала информация, что дочь судьи Хахалевой вышла замуж за следователя, а само торжество якобы обошлось в два миллиона долларов. При этом на свадьбе выступали Валерий Меладзе, Николай Басков и другие артисты.

Однако бывший супруг Хахалевой заявил, что свадьба обошлась ему в несколько миллионов рублей.

