«Золотая» судья Хахалева написала Путину и пожаловалась на травлю

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, которую после свадьбы ее дочери СМИ прозвали «золотой судьей», написала письмо президенту России Владимиру Путину. Хахалева пожаловалась на травлю и заявила, что ее принуждают уволиться.

Судья написала, что последние три года она ее семья подвергаются «информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры».

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«Руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков меня пытаются убрать с должности», - цитирует письмо Хахалевой «Коммерсант».

Хахалева добавила, что информация о свадьбе ее дочери за два миллиона долларов и слухи о поддельном дипломе юриста оказались «фейками». Тем не менее, сетует Хахалева новое руководство Краснодарского краевого суда вынуждает ее уволиться.

Напомним, в 2017 году в СМИ попала информация, что дочь судьи Хахалевой вышла замуж за следователя, а само торжество якобы обошлось в два миллиона долларов. При этом на свадьбе выступали Валерий Меладзе, Николай Басков и другие артисты.

Однако бывший супруг Хахалевой заявил, что свадьба обошлась ему в несколько миллионов рублей.

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ФОТО: Россия 24 / YouTube
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