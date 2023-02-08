Количество жертв землетрясения в Турции превысило 7100
Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции превысило 7,1 тысячи человек. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (AFAD).
«7108 стали жертвами землетрясения, число раненых — 40 910», — отметили в ведомстве.
Ранее AFAD сообщало о 6957 погибших и 38 224 пострадавших.
Мощное землетрясение произошло в турецкой провинции Кахраманмараш в понедельник. В тот же день сейсмологи зафиксировали еще несколько сильных подземных толчков. Власти ввели чрезвычайное положение в 10 провинциях Турции, которые затронуло землетрясение.
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