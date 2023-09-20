Спасатели извлекли из-под завалов еще одну погибшую при взрыве в Балашихе

Спасатели обнаружили под завалами в Балашихе тело 32-летней Марии Лопатиной. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Стена дома в Балашихе обрушилась при поисковых работах

Напомним, взрыв газа прогремел в подмосковном городе утром 20 сентября. Семья Лопатиных — погибшая женщина, ее муж и пятилетняя дочь Соня — жили в арендованной квартире в пострадавшем доме на четвертом этаже, рядом с эпицентром взрыва.

На момент произошедшего дома находились мать и дочь — отец семейства успел уйти на работу. Пожилая мать погибшей, проживающая в доме напротив, видела момент аварии и слышала крики близких.

Ранее замглавы МЧС России Илья Денисов заявил, что поисковые собаки не нашли под завалами в Балашихе живых людей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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