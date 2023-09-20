Семьям погибших при взрыве газа в доме в Балашихе выплатят по 1 млн рублей

Пострадавшие получат, по его словам, от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени полученных ранений.

Хромушин также рассказал, что на восстановление утраченного имущества будет выплачено по 30 тысяч рублей на человека, а одиноко проживающим – 50 тысяч рублей.

Он добавил, что на восстановление имущества в квартирах будет выплачено по 30 тыс. рублей на человека и одиноко проживающим - по 50 тыс. рублей.

Ранее Следственный комитет РФ назвал возможные причины взрыва в доме в Балашихе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

