Семьям погибших при взрыве газа в доме в Балашихе выплатят по 1 млн рублей
Компенсацию в размере 1 миллиона рублей получат семьи погибших в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе, сообщил замгубернатора Московской области Евгений Хромушин в эфире телеканала «Москва 24».
Пострадавшие получат, по его словам, от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени полученных ранений.
Хромушин также рассказал, что на восстановление утраченного имущества будет выплачено по 30 тысяч рублей на человека, а одиноко проживающим – 50 тысяч рублей.
Он добавил, что на восстановление имущества в квартирах будет выплачено по 30 тыс. рублей на человека и одиноко проживающим - по 50 тыс. рублей.
Ранее Следственный комитет РФ назвал возможные причины взрыва в доме в Балашихе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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