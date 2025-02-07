Российские войска освободили Крымское, Барановку и Дружбу в ДНР
7 февраля 202513:46
Три населённых пункта в Донецкой народной республики (ДНР) были освобождены российскими войсками. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о посёлках Крымское и Дружба, а также селе Барановка.
Уточняется, что указанные населённые пункты были освобождены подразделениями группировки войск «Центр».
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ДНР был освобождён населённый пункт Нововасилевка, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru