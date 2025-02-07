Российские войска освободили Крымское, Барановку и Дружбу в ДНР

В ведомстве уточнили, что речь идёт о посёлках Крымское и Дружба, а также селе Барановка.

Уточняется, что указанные населённые пункты были освобождены подразделениями группировки войск «Центр».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ДНР был освобождён населённый пункт Нововасилевка, сообщает RT.

