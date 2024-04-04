Количество пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до трех

В результате обстрела Вооруженных сил Украины Куйбышевского района Донецка пострадали три мирных жительницы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы ДНР Дениса Пушилина.

В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ с 12 марта погибли 26 человек

По его словам, одна женщина погибла, еще три получили различные ранения. Отмечается, что при обстрелах повреждения получили два жилых дома в Горловке и Донецке.

Пушилин отметил, что применялась ствольная артиллерия, в том числе кассетного типа, а также беспилотники-камикадзе.

Ранее жительница посёлка Тёткино Глушковского района, получившая осколочные ранения в результате обстрела ВСУ, умерла в больнице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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