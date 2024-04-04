Количество пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до трех
В результате обстрела Вооруженных сил Украины Куйбышевского района Донецка пострадали три мирных жительницы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы ДНР Дениса Пушилина.
По его словам, одна женщина погибла, еще три получили различные ранения. Отмечается, что при обстрелах повреждения получили два жилых дома в Горловке и Донецке.
Пушилин отметил, что применялась ствольная артиллерия, в том числе кассетного типа, а также беспилотники-камикадзе.
Ранее жительница посёлка Тёткино Глушковского района, получившая осколочные ранения в результате обстрела ВСУ, умерла в больнице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru