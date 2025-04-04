Собянин: В этом году столичный парк пополнят около 650 новых электробусов

Москва — первая в Европе столица по количеству электробусов. Их парк насчитывает более 2,3 тысячи машин, рассказал мэр города Сергей Собянин.

По его словам, электробусы курсируют по 190 маршрутам и ежедневно перевозят более 900 тысяч пассажиров. В этом году к серийному производству готовится модель электробуса с увеличенным запасом хода после подзарядки.

Планируется, что в 2025 году городской парк пополнят около 650 новых электробусов. Они заменят автобусы на десятках маршрутов столицы.

Параллельно с увеличением подвижного состава в городе активно развивается электрозарядная инфраструктура. Всего в парках, на маршрутах и конечных станциях установлено свыше 360 ультрабыстрых зарядных станций. В 2025 году в столице разместят еще более 250 зарядок.

